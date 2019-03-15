Стали відомі результати жеребкування 1/4 фінала Ліги Європи-2018/19.
15 березня, у штаб-квартирі УЄФА, у швецарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи–2018/19.
За підсумками процедури жеребкування визначилися пари, які спробують вийти до стадії півфіналу.
Результати жеребкування 1/4 фіналу:
- Наполі — Арсенал
- Вільярреал — Валенсія
- Бенфіка — Айнтрахт
- Славія Прага — Челсі
Результати жеребкування 1/2 фіналу:
- Наполі/Арсенал — Вільярреал/Валенсія
- Бенфіка/Айнтрахт — Славія Прага/Челсі
Фінал:
- Переможець 2 пари 1/2 — Переможець 1 пари 1/2
Матчі чвертьфіналу відбудуться 11 та 18 квітня. Поєдинки 1/2 фіналу заплановані на 2 та 9 травня. Фінальний поєдинок пройде у Баку на Олімпійському стадіоні 29 травня.
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Нагадаємо, київське Динамо крупно поступилося Челсі на своєму полі в матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи.
Фото: UEFA