В активе украинцев на прошлой неделе победа в Англии, поражение в Испании и голы в чемпионате Бельгии.

В матче 1/4 финала Кубка Англии Александр Зинченко помог своей команде пройти Суонси и выйти в полуфинал турнира. Украинец начал игру со скамейки запасных, и вышел на замену вместо Делфа на 57-минуте при счете 2:0 в пользу соперника. Кроме него на поле вышли Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро.

В то время, которое заканчивалось Сити не только смог отыграться, но и довести игру до победы. За свою игру украинский защитник горожан получил от WhoScored 6.9, что является одной из лучших оценок среди игроков линии обороны Манчестер Сити.

Бельгийский Гент в матче 30-го тура чемпионата Бельгии сумел обыграть Сент-Трюйден. Дубль в матче оформил украинский форвард Роман Яремчук.

Таким образом в активе украинца теперь 12 голов в 36 матчах в нынешнем сезоне. Яремчука заменили на 87-й минуте игры, вместо него на поле вышел еще один украинец Гента Роман Безус.

HT: 0-1. Na een sterke eerste helft leiden onze Buffalo’s verdiend met 0-1 na een doelpunt van Yaremchuk #stvgnt #jpl pic.twitter.com/SrSHPz9hY8 — KAA Gent (@KAAGent) 17 березня 2019 р.

Благодаря этой победе Гент (50) поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Бельгии.

Голом в 30-м туре чемпионата Бельгии за Генк отличился и Руслан Малиновский. Футболист забил в выездном матче против Зюлте-Варегема на 13-й минуте. Этот гол стал 12-м для украинца в ​​сезоне за Генк.

В итоге Генк расписал результативную ничью со счетом 3:3 и остался лидером в таблице.

В 28-м туре чемпионата Испании Леганес украинцев Василия Кравца и Андрея Лунина уступил со счетом 2:0 Жироне. Кравец вышел на поле со стартовых минут и отметился желтой карточкой за грубую игру против соперника, а наш голкипер провел игру в запасе.

После 28-туров Леганес (33) идет на четырнадцатой строчке Примеры.

Несмотря на смену тренера Шальке, Евгений Коноплянка матч 26-го тура Бундеслиги против РБ Лейпциг провел на скамейке запасных, а кобальтовые потерпели минимальное поражение 0:1.

Фото: Getty Images, KAA Gent