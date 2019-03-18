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Український вікенд: дубль Яремчука і блискуча гра Зінченка у Кубку Англії

В активі українців минулого тижня перемога в Англії, поразка в Іспанії і голи в чемпіонаті Бельгії.

Яремчук Зинченко

У матчі 1/4 фіналу Кубка Англії Олександр Зінченко допоміг своїй команді пройти Суонсі та вийти до півфіналу турніру. Українець розпочав гру з лави запасних, та вийшов на заміну замість Делфа на 57-хвилині за рахунку 2:0 на користь суперника. Окрім нього на поле вийшли Рахім Стерлінг та Серхіо Агуеро.

У час, що закінчувався Сіті не лише зміг відігратися, а й довести гру до перемоги. За свою гру український захисник містян отримав від WhoScored 6.9, що є однією з найкращих оцінок серед гравців лінії оборони Манчестер Сіті.

Бельгійський Гент у матчі 30-го туру чемпіонату Бельгії зумів обіграти Сент-Трюйден. Дубль у матчі оформив український форвард Роман Яремчук.

Таким чином в активі українця тепер 12 голів у 36 матчах у нинішньому сезоні. Яремчука замінили на 87-й хвилині гри, замість нього на поле вийшов ще один українець Гента Роман Безус.

Завдяки цій перемозі Гент (50) піднявся на 5-ту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Бельгії.

Голом у 30-му турі чемпіонату Бельгії за Генк відзначився і Руслан Маліновський. Футболіст забив у виїздному матчі проти Зюлте-Варегема на 13-й хвилині. Цей гол став 12-м для українця у сезоні за Генк.

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У підсумку Генк розписав результативну нічию з рахунком 3:3 і залишився лідером у таблиці.

У 28-му турі чемпіонату Іспанії Леганес українців Василя Кравця та Андрія Луніна поступився з рахунком 2:0 Жироні. Кравець вийшов на поле зі стартових хвилин і відзначився жовтою карткою за грубу гру проти суперника, а наш голкіпер провів гру у запасі.

Після 28-турів Леганес (33) йде на чотирнадцятій сходинці Прімери.

Попри зміну тренера Шальке, Євген Коноплянка матч 26-го туру Бундесліги проти РБ Лейпциг провів на лаві запасних, а кобальтові зазнали мінімальної поразки 0:1.

Фото: Getty Images, KAA Gent

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