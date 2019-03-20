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ПСЖ выиграл в УЕФА дело о финансовом фэйр-плей

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию французского клуба ПСЖ, который который оспаривал решение о возобновлении расследования по делу о нарушении финансового фэйр-плей.

ПСЖ

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию французского клуба ПСЖ после того, как в УЕФА решили возобновить расследование по делу о нарушении финансового фэйр-плей.

Первое дело против клуба было открыто еще 2017 года и связано с многомиллионными трансферами Неймара и Килиана Мбаппе.

В июне 2018 года расследования было приостановлено, но в сентябре УЕФА начала новую проверку ПСЖ. Таким образом, организация нарушила собственный регламент, ведь не имеет права пересматривать постановление по истечении 10-дневного срока после его вынесения.

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В связи с чем CAS удовлетворил апелляцию парижского клуба. Решение суда является окончательным.

По правилам финансового фэйр-плей УЕФА, клуб не может тратить больше, чем зарабатывает. В прошлом ПСЖ смог уложиться в эти рамки за счет продажи нескольких игроков.

Напомним, ПСЖ уступил Манчестер Юнайтед в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник: ESPN

Фото: Dreamstime

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