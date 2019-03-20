Спортивний арбітражний суд в Лозанні задовольнив апеляцію французького клубу ПСЖ, який який оскаржував рішення про відновлення розслідування у справі про порушення фінансового фейр-плей.

Спортивний арбітражний суд в Лозані (CAS) задовольнив апеляцію французького клубу ПСЖ після того, як в УЄФА вирішили відновити розслідування у справі про порушення фінансового фейр-плей.

Перша справа проти клубу була відкрита ще 2017 року і пов’язана з багатомільйонними трансферами Неймара та Кіліана Мбаппе.

У червні 2018 року розслідування було припинене, але у вересні УЄФА почала нову перевірку щодо ПСЖ. Таким чином, організація порушила власний регламент, адже не має права переглядати постанову після закінчення 10-денного терміну після його винесення.

У зв’язку з ким CAS задовольнив апеляцію паризького клубу. Рішення суду є остаточним.

За правилами фінансового фейр-плей УЄФА, клуб не може витрачати більше, ніж заробляє. Минулоріч ПСЖ зміг вкластися в ці рамки за рахунок продажу кількох гравців.

Нагадаємо, ПСЖ поступився Манчестер Юнайтед у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.