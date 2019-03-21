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Факты / Спорт

Футболист сборной Сербии едва не оторвал ногу Лерой Сане

Игрок сборной Германии Лерой Сане едва не сломали ногу в товарищеском матче против сборной Сербии.

Лерой Сане

Сборная Германии встречалась со сборной Сербии в товарищеском матче. Игра прошла в Вольфсбурге на стадионе Фольксваген Арена и завершилась ничьей 1:1.

Счет в матче открыл Лука Йович уже на 12-й минуте. Подопечные Йоахима Лева смогли сравнять во втором тайме благодаря точному удару Леона Горецки.

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В компенсированное ко второму тайму время прямую красную карточку получил серб Милан Павков, который очень грубо сыграл против Лероя Сане.

После матча коуч сборной Германии отметил, что Сане повезло, так как он отделался легким ушибом, хотя мог сломать ногу. Также коуч Бундестим заявил, что Сане сыграет в матче отбора Евро-2020 против Нидерландов.

Ранее Факты ICTV писали, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении форварда Ювентуса Криштиану Роналду за неподобающее поведение.

Фото: Dreamstime

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