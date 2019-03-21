Игрок сборной Германии Лерой Сане едва не сломали ногу в товарищеском матче против сборной Сербии.

Сборная Германии встречалась со сборной Сербии в товарищеском матче. Игра прошла в Вольфсбурге на стадионе Фольксваген Арена и завершилась ничьей 1:1.

Счет в матче открыл Лука Йович уже на 12-й минуте. Подопечные Йоахима Лева смогли сравнять во втором тайме благодаря точному удару Леона Горецки.

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В компенсированное ко второму тайму время прямую красную карточку получил серб Милан Павков, который очень грубо сыграл против Лероя Сане.

После матча коуч сборной Германии отметил, что Сане повезло, так как он отделался легким ушибом, хотя мог сломать ногу. Также коуч Бундестим заявил, что Сане сыграет в матче отбора Евро-2020 против Нидерландов.

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