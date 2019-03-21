PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Футболіст збірної Сербії ледь не відірвав ногу Лерою Сане

Гравецю збірної Німеччини Лерою Сане ледь не зломали ногу у товариському матчі проти збірної Сербії.

Лерой Сане

Збірна Німеччини зустрічалася зі збірною Сербії у товариському матчі. Гра пройшла у Вольфсбургу на стадіоні Фольксваген Арена і завершилася нічиєю 1:1.

Рахунок у матчі відкрив Лука Йович вже на 12-й хвилині. Підопічні Йоахіма Льова змогли зрівняти у другому таймі завдяки точному удару Леона Горецка.

Читайте: Деле Аллі дотепно прокинув між ніг партнеру по збірній Англії

У компенсований до другого тайму час пряму червону картку отримав серб Мілан Павков, який дуже грубо зіграв проти Лероя Сане.

Після матчу коуч збірної Німеччини зазначив, що Сане пощастило, що він відбувся легким забоєв, хоча міг зламати ногу. Також коуч Бундестім заявив, що Сане зіграє у матчі відбору Євро-2020 проти Нідерландів.

Раніше Факти ICTV писали, що УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо форварда Ювентуса Криштіану Роналду за неналежну поведінку.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Стало відомо, де збірна України зіграє з Сербією та Люксембургом
Без Роналду! Топ-10 найдорожчих футболістів Європи
Записка, яка на 90-й хвилині врятувала Нідерланди у Лізі націй
Німеччина поступилася Франції і опинилася на межі вильоту в Лігу В
Де дивитися Німеччина — Франція
Футболісти збірної Німеччини на ЧС-2018 курили цигарки та кальян
Збірна Німеччини провалилася на ЧС-2018 через “канакен” та “картоплю”
Фіаско, яке не дає спати: німецькі футбольні боси викликали на килим Льова та Бірхоффа
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка