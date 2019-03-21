Гравецю збірної Німеччини Лерою Сане ледь не зломали ногу у товариському матчі проти збірної Сербії.

Збірна Німеччини зустрічалася зі збірною Сербії у товариському матчі. Гра пройшла у Вольфсбургу на стадіоні Фольксваген Арена і завершилася нічиєю 1:1.

Рахунок у матчі відкрив Лука Йович вже на 12-й хвилині. Підопічні Йоахіма Льова змогли зрівняти у другому таймі завдяки точному удару Леона Горецка.

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У компенсований до другого тайму час пряму червону картку отримав серб Мілан Павков, який дуже грубо зіграв проти Лероя Сане.

Після матчу коуч збірної Німеччини зазначив, що Сане пощастило, що він відбувся легким забоєв, хоча міг зламати ногу. Також коуч Бундестім заявив, що Сане зіграє у матчі відбору Євро-2020 проти Нідерландів.

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