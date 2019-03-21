Гравецю збірної Німеччини Лерою Сане ледь не зломали ногу у товариському матчі проти збірної Сербії.
Збірна Німеччини зустрічалася зі збірною Сербії у товариському матчі. Гра пройшла у Вольфсбургу на стадіоні Фольксваген Арена і завершилася нічиєю 1:1.
Рахунок у матчі відкрив Лука Йович вже на 12-й хвилині. Підопічні Йоахіма Льова змогли зрівняти у другому таймі завдяки точному удару Леона Горецка.
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У компенсований до другого тайму час пряму червону картку отримав серб Мілан Павков, який дуже грубо зіграв проти Лероя Сане.
— Drafts 2.0 (@drafts_2) 21 марта 2019 г.
Після матчу коуч збірної Німеччини зазначив, що Сане пощастило, що він відбувся легким забоєв, хоча міг зламати ногу. Також коуч Бундестім заявив, що Сане зіграє у матчі відбору Євро-2020 проти Нідерландів.
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