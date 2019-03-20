Сборная Англии начала подготовку к стартовым матчам в отборе на Евро-2020.

Сборная Англии плодотворно готовится к стартовым матчам в отборе на Евро-2020. Подопечным Гарета Саутгейта уже в пятницу, 22 марта, предстоит сыграть со сборной Чехии, а через 3 дня на англичан ждет встреча с черногорцами.

В лагере Трех львов царит боевая атмосфера и приподнятое настроение.

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Во время открытой тренировки на базе команды в одном из игровых моментов Деле Алли предложил партнеру по сборной Бену Чилуэллу попробовать отобрать у него мяч.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dele (@dele) 19 Бер 2019 р. о 1:29 PDT

У молодого защитника Лестера так и не получилось этого сделать. В дополнение, хав Тоттенхэма сумел еще и пробросить ему снаряд между ног.

Алли разместил соответствующее видео на своей странице в Instagram, подписав “В конце концов, я достиг цели”. На что Чилуэлл ответил, что еще вернется.

Ранее форвард Манчестер Сити Рахим Стерлинг с юмором отреагировал на вызов в сборную Англии форварда Челси Каллума Хадсона-Одои.

Фото: England