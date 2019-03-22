Сборная Украины на стадионе Да Луж сыграет против сборной Португалии в рамках первого тура квалификационного отбора на Евро-2020.

Сборная Украины в пятницу, 22 марта, проведет первый матч в отборе на Евро-2020 в группе В, в котором сине-желтые на выезде на стадионе Да Луж в Лиссабоне сыграют против сборной Португалии.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Фернанду Сантуша. На победу сборной Португалии принимают ставки с коэффициентом 1.42. Успех сине-желтых оценивают в 8.50. Ничейный результат встречи — 4.60.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Португалия — Украина. Начало в 21:45.

Фото: ФФУ