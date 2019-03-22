Збірна України на стадіоні Да Луж зіграє проти збірної Португалії в рамках першого туру кваліфікаційного відбору на Євро-2020.

Збірна України у п’ятницю, 22 березня, проведе перший матч у відборі на Євро-2020 у групі В, в якому синьо-жовті на виїзді на стадіоні Да Луж у Лісабоні зіграють проти збірної Португалії.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Фернанду Сантуша. На перемогу збірної Португалії приймають ставки з коефіцієнтом 1.42. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 8.50. Нічийний результат зустрічі — 4.60.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Португалія — Україна. Початок о 21:45.

Фото: ФФУ