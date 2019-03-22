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Португалія — Україна: прогноз букмекерів на матч

Збірна України на стадіоні Да Луж зіграє проти збірної Португалії в рамках першого туру кваліфікаційного відбору на Євро-2020.

Роналду Коноплянка

Збірна України у п’ятницю, 22 березня, проведе перший матч у відборі на Євро-2020 у групі В, в якому синьо-жовті на виїзді на стадіоні Да Луж у Лісабоні зіграють проти збірної Португалії.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Фернанду Сантуша. На перемогу збірної Португалії приймають ставки з коефіцієнтом 1.42. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 8.50. Нічийний результат зустрічі — 4.60.

Читайте: Твій хід! УЄФА анонсував талісман Євро-2020 у яскравому ролику Шевченко взяв в Португалію 25 футболістів на матч відбору Євро-2020 Де дивитися Португалія — Україна

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Португалія — Україна. Початок о 21:45.

ФотоФФУ

Фото: Dreamstime

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