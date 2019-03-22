Форвард Ди Си Юнайтед Уэйн Руни поделился своим мнением относительно чемпионской гонки в АПЛ и рассказал за кого болеет.

Бывший игрок Эвертона и Манчестер Юнайтед Уэйн Руни прокомментировал возможное чемпионство Ливерпуля в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.

— Надеюсь, что выиграет Манчестер Сити. Лично я не смогу спокойно относиться к празднованию и радости фанатов Ливерпуля. Это кошмар для любого болельщика Эвертона. Я помню, как они выиграли Лигу чемпионов в 2005 году. Послушайте их фанатов, они до сих пор празднуют эту победу. Если Ливерпуль выиграет АПЛ, то они будут вспоминать это еще лет 15.

На данный момент подопечные Юргена Клоппа возглавляют турнирную таблицу АПЛ, опережая Манчестер Сити на 2 пункта. В горожан есть одна игра в запасе.

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Эвертон является принципиальным соперником красных, как и Манчестер Юнайтед. Матчи Ливерпуля и Эвертона называют мерсисайдским дерби. Это самое длинное и непрерывное дерби в Англии, которое продолжается с 1962 года.

К слову, мадридский Реал готов сделать предложение Ливерпулю по трансферу Мохаммеда Салаха.