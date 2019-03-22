Форвард Ді Сі Юнайтед Вейн Руні поділився своєю думкою щодо чемпіонської гонки в АПЛ і розповів за кого вболіває.

Колишній гравець Евертона та Манчестер Юнайтед Вейн Руні прокоментував можливе чемпіонство Ліверпуля у нинішньому розіграші англійської Прем’єр-ліги.

— Сподіваюся, що виграє Манчестер Сіті. Особисто я не зможу спокійно ставитися до святкувань і радості фанатів Ліверпуля. Це жах для будь-якого вболівальника Евертона. Я пам’ятаю, як вони виграли Лігу чемпіонів в 2005 році. Послухайте їх фанатів, вони до цих пір святкують цю перемогу. Якщо Ліверпуль виграє АПЛ, то вони будуть згадувати це ще років 15.

На данний момент підопічні Юргена Клоппа очолюють турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 2 пункти. У містян є одна гра в в запасі.

Читайте: Зірка Манчестер Сіті Стерлінг затролив кривдника київського Динамо

Евертон є принциповим суперником червоних, як і Манчестер Юнайтед. Матчі Ліверпуля та Евертона називають мерсисайдським дербі. Це найдовше безперервне дербі в Англії, яке триває з 1962 року.

До речі, мадридський Реал готовий зробити пропозицію Ліверпулю щодо трансферу Мохаммеда Салаха.