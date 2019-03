Футболист сборной Англии и Манчестер Сити Рахим Стерлинг прокомментировал дебютный вызов в национальную команду 19-летнего хавбека Челси Каллума Хадсона-Одои.

Стерлинг на своей странице в Twitter написал следующее:

not even Twitter certified & already called up… what a life you’re living bro welcome https://t.co/qcetsuy9Ok

— Raheem Sterling (@sterling7) 18 марта 2019 г.