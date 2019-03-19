Форвард Манчестер Сити Рахим Стерлинг с юмором отреагировал на вызов в сборную Англии форварда Челси Каллума Хадсона-Одои.

Футболист сборной Англии и Манчестер Сити Рахим Стерлинг прокомментировал дебютный вызов в национальную команду 19-летнего хавбека Челси Каллума Хадсона-Одои.

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Стерлинг на своей странице в Twitter написал следующее:

— У тебя даже нет галочки подлинности в Twitter, а ты уже получил вызов в сборную. Вот это жизнь, бро. Милости просим!

not even Twitter certified & already called up… what a life you’re living bro welcome https://t.co/qcetsuy9Ok — Raheem Sterling (@sterling7) 18 марта 2019 г.

Подопечные Гарета Саутгейта начнут отборочный цикл к Евро-2020 с домашнего матча против сборной Чехии, который состоится 22 марта, а через 3 дня встретятся со сборной Черногории.

Напомним, Каллум Хадсон-Одои отметился голом в ворота киевского Динамо на НСК Олимпийский в матче 1/8 финала Лиги Европы.