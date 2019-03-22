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Сборная Украины опубликовала заявку на игру с Португалией

Стали известны заявки команд Португалии и Украины на стартовый поединок в отборе на Евро-2020.

Сборная Украины

Сборная Украины сегодня сыграет первый матч в отборе на Евро-2020 против Португалии в Лиссабоне.

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Согласно регламенту соревнований на каждый поединок отбора тренер имеет право внести в заявку 23 футболиста.

Официальная заявка сборной Украины на матч против Португалии:

1. Денис Бойко, 2. Богдан Бутко, 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 9. Артем Кравец, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Виталий Миколенко, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Сергей Сидорчук, 17. Александр Зинченко, 18 Роман Яремчук, 19. Жуниор Мораес, 20. Роман Безус, 21 . Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Официальная заявка сборной Португалии на матч против Украины:

1. Руй Патрисиу, 2. Жоау Конселу, 3. Пепе, 4. Рубен Диаш, 5. Рафаэль Геррейро, 6. Жозе Фонте, 7. Криштиану Роналду, 8. Жоао Моутиньо, 9. Андре Силва, 10 Жоао Марио, 11 . Бернарду Силва, 12. Жозе Са, 13 Данилу, 14 Уильям Карвальо, 15 Рафа Силва, 16. Жоао Фелиш, 17. Гонсалу Гедеш, 18. Рубен Невеш, 19 Марио Руй, 20. Пицци, 21 Нельсон Семеду, 22. Бету, 23. Диего Соуза.

Всего в в Португалию полетели 25 футболистов, но в официальную заявку на игру не попали Сергей Болбат и Артем Шабанов.

Фото: ФФУ

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