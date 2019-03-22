Стали відомі заявки команд Португалії та України на стартовий поєдинок у відборі на Євро-2020.

Збірна України сьогодні зіграє перший матч у відборі на Євро-2020 проти Португалії у Лісабоні.

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Згідно регламенту змагань на кожний поєдинок відбору тренер має право внести до заявки 23 футболіста.

Офіційна заявка збірної України на матч проти Португалії:

1. Денис Бойко, 2. Богдан Бутко, 3. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 5. Микита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Микола Шапаренко, 8. Руслан Маліновський, 9. Артем Кравець, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Віталій Миколенко, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Сергій Сидорчук, 17. Олександр Зінченко, 18. Роман Яремчук, 19. Жуніор Мораес, 20. Роман Безус, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Офіційна заявка збірної Португалії на матч проти України:

1. Руй Патрісіу, 2. Жоау Конселу, 3. Пепе, 4. Рубен Діаш, 5. Рафаель Геррейро, 6. Жозе Фонте, 7. Кріштіану Роналду, 8. Жоао Моутіньо, 9. Андре Сілва, 10. Жоао Маріо, 11. Бернарду Сілва, 12. Жозе Са, 13. Данілу, 14. Вільям Карвальо, 15. Рафа Сілва, 16. Жоао Феліш, 17. Гонсалу Гедеш, 18. Рубен Невеш, 19. Маріо Руй, 20. Піцці, 21. Нельсон Семеду, 22. Бету, 23. Дієго Соуза.

Всього до до Португалії полетіли 25 футболістів, але до офіційної заявки на гру не потрапили Сергій Болбат та Артем Шабанов.

Фото: ФФУ