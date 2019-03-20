Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с окончательным списком игроков, которые отправятся на игру в Лиссабон.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко взял 25 футболистов на стартовые матчи в отборе на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

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По сравнению с предыдущим списком, вне состава оказались полузащитник Шахтера Виктор Коваленко и хавбек Динамо Владимир Шепелев.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес, Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все — Шахтер), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все — Динамо), Александр Караваев (Зоря), Эдуард Соболь (Яблонец, Чехия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Болбат (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Роман Безус (Гент, Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Кравец (Кайсериспор, Турция), Жуниор Мораес (Шахтер).

Сегодня в 16.30 из аэропорта Борисполь сине-желтые возьмут курс в Лиссабон. Вечером на сборников ждет теоретическое занятие. Следующая тренировка состоится завтра и будет предматчевой на стадионе Да Луж.

Напомним, Виктор Коваленко покинул расположение сборной Украины из-за повреждения.

Фото: ФФУ