Прямую трансляцию матча 2-го тура отбора к Евро-2020 в группе В между Люксембургом и Украины покажет телеканал Украина.

В матче 2-го тура квалификации к Евро-2020 в группе В сборная Люксембурга дома сыграет со сборной Украины. Матч пройдет 25 марта в Люксембурге на стадионе Жози Бартель.

Начало матча в 21.45.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Люксембург — Украина на Фактах ICTV.

Фото: ФФУ