Прямую трансляцию матча 2-го тура отбора к Евро-2020 в группе В между Люксембургом и Украины покажет телеканал Украина.
В матче 2-го тура квалификации к Евро-2020 в группе В сборная Люксембурга дома сыграет со сборной Украины. Матч пройдет 25 марта в Люксембурге на стадионе Жози Бартель.
Начало матча в 21.45.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.Читайте: Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей Украина сыграла вничью с Португалией в стартовом матче отбора на Евро-2020 Отбор на Евро-2020: Германия на выезде бьет Нидерланды
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Люксембург — Украина на Фактах ICTV.
Фото: ФФУ