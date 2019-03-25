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Где смотреть Люксембург — Украина

Прямую трансляцию матча 2-го тура отбора к Евро-2020 в группе В между Люксембургом и Украины покажет телеканал Украина.

Мораес Зинченко и Матвиенко

В матче 2-го тура квалификации к Евро-2020 в группе В сборная Люксембурга дома сыграет со сборной Украины. Матч пройдет 25 марта в Люксембурге на стадионе Жози Бартель.

Начало матча в 21.45.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Люксембург — Украина на Фактах ICTV.

ФотоФФУ

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