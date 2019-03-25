PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Де дивитися Люксембург — Україна

Пряму трансляцію матчу 2-го туру відбору до Євро-2020 у групі В між Люксембургом та Україною покаже телеканал Україна.

Мораес Зинченко и Матвиенко

У матчі 2-го туру кваліфікації до Євро-2020 у групі В збірна Люксембургу вдома зіграє зі збірною України. Матч пройде 25 березня у Люксембурзі на стадіоні Жозі Бартель.

Початок матчу о 21.45.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Україна та Футбол 1.

Читайте: Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів Україна зіграла внічию з Португалією у стартовому матчі відбору на Євро-2020 Відбір на Євро-2020: Німеччина на виїзді б'є Нідерланди

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Люксембург — Україна на Фактах ICTV.

Фото: ФФУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Талісманом Євро-2020 став хлопчик Скіллзі
Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів
Відбір на Євро-2020: Німеччина на виїзді б’є Нідерланди
Україна зіграла внічию з Португалією у стартовому матчі відбору на Євро-2020
Португалія — Україна – 0:0: онлайн-трансляція матчу
Шовковський написав зворушливий вірш для збірної України
Португалія vs Україна: чиї дівчата та дружини спокусливіші? (ГОЛОСУВАННЯ)
Зінченко: Якщо Бернарду спробує мене обіграти – приїде в Сіті без ніг
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка