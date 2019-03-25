Пряму трансляцію матчу 2-го туру відбору до Євро-2020 у групі В між Люксембургом та Україною покаже телеканал Україна.

У матчі 2-го туру кваліфікації до Євро-2020 у групі В збірна Люксембургу вдома зіграє зі збірною України. Матч пройде 25 березня у Люксембурзі на стадіоні Жозі Бартель.

Початок матчу о 21.45.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Україна та Футбол 1.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Люксембург — Україна на Фактах ICTV.

Фото: ФФУ