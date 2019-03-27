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Факты / Спорт

Биатлонист Фуркад открыл свою восковую копию в музее Гревен

В парижском музее Гревен появилась восковая копия титулованного французского биатлониста Мартена Фуркада.

Мартен Фуркад

Парижский музей Гревен представил восковую копию пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада.

Фуркад стал первым биатлонистом в истории, которого удостоили такой чести.

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На открытие скульптуры 30-летний биатлонист одел тот же костюм, что и его восковая копия, и сфотографировался рядом со статуей.

— Признаюсь, я немного переживал перед встречей со своей копией. Всегда интересно, будет ли фигура похожа, – сказал Фуркад.

 

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Допис, поширений Martin Fourcade (@martinfourcade)

В 2019 году в данном музее появилось 20 новых восковых фигур, но единственным спортсменов среди них стал Фуркад.

К слову, роскошный особняк Мохаммеда Али со статуей боксера купили за $2,5 млн.

Источник: L’Equipe

Фото: Dreamstime

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