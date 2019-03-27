У паризькому музеї Гревен з’явилася воскова копія титулованого французького біатлоніста Мартена Фуркада.
Паризький музей Гревен презентував воскову копію п’ятиразового олімпійського чемпіона Мартена Фуркада.
Фуркад став першим біатлоністом в історії, якого удостоїли такої честі.
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На відкриття скульптури 30-річний біатлоніст одягнув той же костюм, що і його воскова копія, і сфотографувався поруч зі статуєю.
— Зізнаюся, я трохи переживав перед зустріччю зі своєю копією. Завжди цікаво, чи буде фігура схожа, – сказав Фуркад.
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У 2019 році у даному музеї з’явилося 20 нових воскових фігур, але єдиним спорстменом серед них став Фуркад.
До речі, розкішний маєток Мохаммеда Алі зі статуєю боксера купили за $2,5 млн.