Лондонский Тоттенхэм Хотспур провел первую тренировку на новом стадионе.

Футболисты лондонского Тоттенхэма провели дебютную тренировку на новом стадионе клуба Тоттенхэм Хотспур Стейдиум.

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Новая домашняя арена шпор вмещает 62 тыс. зрителей и обошлась в более чем $1 млрд.

Матч 31-го тура АПЛ против Кристал Пэлас станет для шпор первым на новой арене. Встреча состоится 3 апреля.

С 1899 по 2017 годы Тоттенхэм выступал на стадионе Уайт Харт Лейн. Начиная с сезона 2017/18 шпоры играли домашние матчи на Уэмбли.

Напомним, Тоттенхэм обыграл Боруссию и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Источник: Tottenham Hotspur

Фото: Tottenham Hotspur