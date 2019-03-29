Лондонский Тоттенхэм Хотспур провел первую тренировку на новом стадионе.
Футболисты лондонского Тоттенхэма провели дебютную тренировку на новом стадионе клуба Тоттенхэм Хотспур Стейдиум.
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Новая домашняя арена шпор вмещает 62 тыс. зрителей и обошлась в более чем $1 млрд.
Look who’s here…
#SpursNewStadium #COYS pic.twitter.com/239RCDTuaV
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 28 березня 2019 р.
Матч 31-го тура АПЛ против Кристал Пэлас станет для шпор первым на новой арене. Встреча состоится 3 апреля.
Training today:
#SpursNewStadium #COYS pic.twitter.com/aBADpm4xsp
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 28 березня 2019 р.
С 1899 по 2017 годы Тоттенхэм выступал на стадионе Уайт Харт Лейн. Начиная с сезона 2017/18 шпоры играли домашние матчи на Уэмбли.
Напомним, Тоттенхэм обыграл Боруссию и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Источник: Tottenham Hotspur
Фото: Tottenham Hotspur