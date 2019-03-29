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Тоттенгем провів перше тренування на новому стадіоні вартістю в $1млрд

Лондонський Тоттенгем Готспур провів перше тренування на новому стадіоні.

Тоттенхэм новый стадион

Футболісти лондонського Тоттенгема провели дебютне тренування на новому стадіоні клубу Тоттенгем Готспур Стейдіум.

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Новенька домашня арена шпор вміщує 62 тис. глядачів і обійшлася в більше ніж $1 млрд.

Матч 31-го туру АПЛ проти Крістал Пелас стане для шпор першим на новій арені. Зустріч відбудеться 3 квітня.

З 1899 по 2017 роки Тоттенгем виступав на стадіоні Вайт Харт Лейн. Починаючи з сезону 2017/18 шпори грали домашні матчі на Вемблі.

Нагадаємо, Тоттенгем обіграв Боруссію і вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

ИсточникTottenham Hotspur

ФотоTottenham Hotspur

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