Лондонський Тоттенгем Готспур провів перше тренування на новому стадіоні.
Футболісти лондонського Тоттенгема провели дебютне тренування на новому стадіоні клубу Тоттенгем Готспур Стейдіум.
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Новенька домашня арена шпор вміщує 62 тис. глядачів і обійшлася в більше ніж $1 млрд.
Look who’s here…
#SpursNewStadium #COYS pic.twitter.com/239RCDTuaV
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 28 березня 2019 р.
Матч 31-го туру АПЛ проти Крістал Пелас стане для шпор першим на новій арені. Зустріч відбудеться 3 квітня.
Training today:
#SpursNewStadium #COYS pic.twitter.com/aBADpm4xsp
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 28 березня 2019 р.
З 1899 по 2017 роки Тоттенгем виступав на стадіоні Вайт Харт Лейн. Починаючи з сезону 2017/18 шпори грали домашні матчі на Вемблі.
Нагадаємо, Тоттенгем обіграв Боруссію і вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Источник: Tottenham Hotspur
Фото: Tottenham Hotspur