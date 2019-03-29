Защитник Барселоны Жерар Пике иронично ответил на пикантный вопрос в эфире испанского телевидения.
Защитник каталонской Барселоны Жерар Пике стал гостем юмористического ток-шоу La Resistencia на одном из испанских телеканалов.
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Среди множества вопросов, Пике пришлось ответить и на несколько пикантных. В частности, журналист поинтересовался, как часто игрок занимался сексом в этом месяце.
— Сколько раз я занимался сексом в этом месяце? С Реалом на Сантьяго Бернабеу считается?, — подколол Пике.
Также Жерар пошутил на Эспаньолом, еще одним клубом из Барселоны. Футболист заявил, что у него больше денег, чем весь годовой бюджет в Эспаньола.
→ @3gerardpique: “Voy sobrao en las dos” #LaResistencia pic.twitter.com/3WygiEbjYF
— La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 28 марта 2019 г.
Последний раз Барселона встречалась с Реалом в рамках 26-го тура Примеры. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонцев.
Ранее Факты ICTV писали, что испанский суд оштрафовал Жерара Пике за вождение с недействительным удостоверением.
Скриншот видео: La Resistencia en Movistar+