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Факты / Спорт

Жесткий троллинг от Пике: Секс в этом месяце? С Реалом на Бернабеу

Защитник Барселоны Жерар Пике иронично ответил на пикантный вопрос в эфире испанского телевидения.

Жерар Пике

Защитник каталонской Барселоны Жерар Пике стал гостем юмористического ток-шоу La Resistencia на одном из испанских телеканалов.

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Среди множества вопросов, Пике пришлось ответить и на несколько пикантных. В частности, журналист поинтересовался, как часто игрок занимался сексом в этом месяце.

— Сколько раз я занимался сексом в этом месяце? С Реалом на Сантьяго Бернабеу считается?, — подколол Пике.

Также Жерар пошутил на Эспаньолом, еще одним клубом из Барселоны. Футболист заявил, что у него больше денег, чем весь годовой бюджет в Эспаньола.

Последний раз Барселона встречалась с Реалом в рамках 26-го тура Примеры. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонцев.

Ранее Факты ICTV писали, что испанский суд оштрафовал Жерара Пике за вождение с недействительным удостоверением.

Скриншот видео: La Resistencia en Movistar+

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