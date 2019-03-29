Захисник Барселони Жерар Піке іронічно відповів на пікантне питання в ефірі іспанського телебачення.

Захисник каталонської Барселони Жерар Піке став гостем гумористичного ток-шоу La Resistencia на одному з іспанських телеканалів.

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Серед безлічі запитань, Піке довелося відповісти і на кілька пікантних. Зокрема, журналіст поцікавився, як часто гравець займався сексом у цьому місяці.

— Скільки разів я займався сексом у цьому місяці? С Реалом на Сантьяго Бернабеу рахується?, – підколов Піке.

Також Жерар пожартував на Еспаньолом, ще одним клубом з Барселони. Футболіст заявив, що у нього більше грошей, ніж весь річний бюджет у Еспаньола.

Востаннє Барселона зустрічалася з Реалом в рамках 26-го туру Прімери. Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь каталонців.

Раніше Факти ICTV писали, що іспанський суд оштрафував Жерара Піке за керування авто з недійсним посвідченням.

Скриншот видео: La Resistencia en Movistar+