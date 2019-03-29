Захисник Барселони Жерар Піке іронічно відповів на пікантне питання в ефірі іспанського телебачення.
Захисник каталонської Барселони Жерар Піке став гостем гумористичного ток-шоу La Resistencia на одному з іспанських телеканалів.
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Серед безлічі запитань, Піке довелося відповісти і на кілька пікантних. Зокрема, журналіст поцікавився, як часто гравець займався сексом у цьому місяці.
— Скільки разів я займався сексом у цьому місяці? С Реалом на Сантьяго Бернабеу рахується?, – підколов Піке.
Також Жерар пожартував на Еспаньолом, ще одним клубом з Барселони. Футболіст заявив, що у нього більше грошей, ніж весь річний бюджет у Еспаньола.
→ @3gerardpique: “Voy sobrao en las dos” #LaResistencia pic.twitter.com/3WygiEbjYF
— La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 28 марта 2019 г.
Востаннє Барселона зустрічалася з Реалом в рамках 26-го туру Прімери. Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь каталонців.
Раніше Факти ICTV писали, що іспанський суд оштрафував Жерара Піке за керування авто з недійсним посвідченням.
Скриншот видео: La Resistencia en Movistar+