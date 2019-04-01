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Факты / Спорт

Фанат принес на празднование чемпионства клуба череп своего деда

Футбольный клуб Расинг из Авельянеды оформил титул в 26-м туре чемпиоонату Суперлиги Аргентины.

Фанаты Расинга

Футбольник клуб Расинг Клуб Авельянеда в 24-м туре Суперлиги сыграл на выезде вничью 1:1 с Тигре и в восемнадцатый раз в своей истории стал чемпионом Аргентины.

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Шумные фанаты Расинга на улицах города устроили настоящее веселье по поводу чемпионства, одевшись в цвета клуба. Они размахивали флагами, жгли файеры и запускали фейерверки.

Один из болельщиков новоиспеченных чемпионов, которого зовут Габриель, принес на празднование череп своего умершего дедушки.

Последний Расинг ставал чемпионом в 2014 году. Кроме трофея, Расинг обеспечил себя прямой путевкой в ​​Кубок Либертадорес.

Напомним, Ривер Плейт обыграл Бока Хуниорс во втором финальном матче Кубка Либертадорес-2018 и стал обладателем трофея.

Фото: Racing ClubNatxo Groundhopper

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