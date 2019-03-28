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Факты / Спорт

Тренеру Ривер Плейт поставят самый футбольный памятник в мире

Руководство аргентинского клуба Ривер Плейт планирует возвести памятник главному тренеру команды Марсело Гальярдо.

Марсело Гальярдо

Руководство аргентинского Ривер Плейт планирует возвести памятник наставнику команды Марсело Гальярдо.

Статую должны представить в декабре 2019-го года в честь годовщины победы Ривер Плейт над Бока Хуниорс в Кубке Либертадорес-2018.

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Памятник возведут возле клубной арены миллионеров — Монументаль.

Статуя будет выполнена из бронзы, высотой 6.70 м и весом 6.3 тонны и станет крупнейшей в мире, которую возведут футболисту.

Руководство клуба из Буэнос-Айреса попросило фанатов принять участие в сборе средств на памятник. Все, кто внесет деньги, в подарок получит подарок с изображением статуи еще до ее установления.

Напомним, Ривер Плейт обыграл Бока Хуниорс во втором финальном матче Кубка Либертадорес и стал обладателем трофея.

Источник: Clarin

Фото: Dreamstime

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