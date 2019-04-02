УЕФА наказал киевское Динамо за поведение болельщиков в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.
УЕФА вынес решение по матчу Динамо — Олимпиакос, который состоялся в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение закрыть 22 сектора (с 41 по 62) НСК Олимпийский на следующем домашнем матче бело-синих в еврокубках.
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Также Динамо должно развернуть баннер #EqualGame с логотипом УЕФА.
Напомним, во время матча в Киеве болельщики забросали поле посторонними предметами, зажигали фаейры, выбегали на поле, а также блокировали ходы. Сама игра завершилась минимальной победой подопечных Хацкевича.
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