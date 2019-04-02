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Факты / Спорт

Динамо получило серьезное наказание от УЕФА

УЕФА наказал киевское Динамо за поведение болельщиков в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

фанати Динамо Київ

УЕФА вынес решение по матчу Динамо — Олимпиакос, который состоялся в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение закрыть 22 сектора (с 41 по 62) НСК Олимпийский на следующем домашнем матче бело-синих в еврокубках.

Читайте: Футболист Олимпиакоса устроил погром в микс-зоне НСК Олимпийский

Также Динамо должно развернуть баннер #EqualGame с логотипом УЕФА.

Напомним, во время матча в Киеве болельщики забросали поле посторонними предметами, зажигали фаейры, выбегали на поле, а также блокировали ходы. Сама игра завершилась минимальной победой подопечных Хацкевича.

Источник: УЕФА

Фото: Dreamstime

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