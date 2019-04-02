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Факти / Спорт

Динамо отримало серйозне покарання від УЄФА

УЄФА покарав київське Динамо за поведінку вболівальників у домашньому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

фанати Динамо Київ

УЄФА виніс рішення по матчу Динамо — Олімпіакос, який відбувся в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

Дисциплінарний комітет УЄФА прийняв рішення закрити 22 сектори (з 41 по 62) НСК Олімпійський на наступному домашньому матчі біло-синіх у єврокубках.

Читайте: Футболіст Олімпіакоса влаштував погром у мікс-зоні НСК Олімпійський

Також Динамо повинно розгорнути банер #EqualGame з логотипом УЄФА.

Нагадаємо, під час матчу у Києві вболівальники закидали поле сторонніми предметами, запалювали фаєйри, вибігали на поле, а також блокували ходи. Сама гра завершилася мінімальною перемогою підопічних Хацкевича.

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

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