УЄФА покарав київське Динамо за поведінку вболівальників у домашньому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.
УЄФА виніс рішення по матчу Динамо — Олімпіакос, який відбувся в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.
Дисциплінарний комітет УЄФА прийняв рішення закрити 22 сектори (з 41 по 62) НСК Олімпійський на наступному домашньому матчі біло-синіх у єврокубках.
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Також Динамо повинно розгорнути банер #EqualGame з логотипом УЄФА.
Нагадаємо, під час матчу у Києві вболівальники закидали поле сторонніми предметами, запалювали фаєйри, вибігали на поле, а також блокували ходи. Сама гра завершилася мінімальною перемогою підопічних Хацкевича.
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