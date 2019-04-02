Бывший футболист криворожского Горняка Сергей Довбун трагически погиб.
Экс-футболист криворожского Гирняка Сергей Довбун ушел из жизни в возрасте 28-ми лет.
— Футбольный клуб Горняк с болью в сердце сообщает о трагическом уходе из жизни своего экс-футболиста 2012-2014 гг. Сергея Довбуна, – говорится в заявлении Горняка.
Причина гибели футболиста не сообщается.
Отмечается, что игрок только в прошлом месяце отпраздновал свой день рождения.
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По Горняк Сергей Довбун выступал в период с 2012 по 2014 год. В других профессиональных командах футболист не играл.
Напомним, почетный президент Манчестер Сити Бернард Хэлфорд ушел из жизни на 78-м году.
Источник: FC Gornyak
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