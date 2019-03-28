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Факты / Спорт

18-летний чемпион Украины по кикбоксингу погиб в страшном ДТП

В ДТП в Запорожье погиб многократный чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко.

Александр Власенко кикбоксер

18-летний чемпион Украины по кикбоксингу, чемпион Кубка Европы и Кубка мира Александр Власенко погиб в результате страшной автокатастрофы в Запорожье.

Смертельное ДТП произошло в среду, 27 марта, вечером. Автомобиль ЗАЗ-1103 Славута, за рулем которого был Власенко, не разминулся с грузовой машиной. Из-за сильного удара легковой автомобиль превратился в груду металлолома.

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В полиции рассказали, что спортсмен получил многочисленные травмы, несовместимые с жизнью и погиб на месте.

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18-летний чемпион Украины по кикбоксингу погиб в страшном ДТП / 2 фотографии

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и причины происшествия.

Напомним, журналист Рафаэль Хензел, который выжил в авиакатастрофе самолета с футбольной командой Шапекоэнсе, умер играя в футбол.

Источник: Forpost

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