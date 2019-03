Почетный президент Манчестер Сити Бернард Хэлфорд умер в возрасте 77 лет.

Хэлфорд занимал должность секретаря клуба в течение последних 40 лет, начиная с 1972 года. В 2006 году он был избран в Зал славу клуба и стал единственным, кто удостоен этой чести среди не игроков.

It is with great sadness that we report the death of Mr Manchester City Bernard Halford, who has passed away at the age of 77.

The thoughts of everyone at the Club are with Bernard’s family and friends at this time. pic.twitter.com/H9uI3nlhKx

— Manchester City (@ManCity) 26 марта 2019 г.