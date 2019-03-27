Почетный президент Манчестер Сити Бернард Хэлфорд ушел из жизни на 78-м году.

Почетный президент Манчестер Сити Бернард Хэлфорд умер в возрасте 77 лет.

Читайте: Манчестер Сити представил мэшап форму с 9 комплектов

Хэлфорд занимал должность секретаря клуба в течение последних 40 лет, начиная с 1972 года. В 2006 году он был избран в Зал славу клуба и стал единственным, кто удостоен этой чести среди не игроков.

— Это печальная новость. Для меня было честью и привилегией встретиться с ним и поговорить о футболе, я был поражен его знаниями о клубе. Он великий человек, но также он великий футбольный человек, полностью понимавший игру на всех уровнях, — заявил главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

It is with great sadness that we report the death of Mr Manchester City Bernard Halford, who has passed away at the age of 77. The thoughts of everyone at the Club are with Bernard’s family and friends at this time. pic.twitter.com/H9uI3nlhKx — Manchester City (@ManCity) 26 марта 2019 г.

В 2010 году Хэлфорду дали звание почетного президента клуба, поскольку приблизился к 40 годам службы в Манчестер Сити.

Напомним, журналист, выживший в авиакатастрофе с клубом Шапекоэнсе, внезапно умер

Фото: Manchester City