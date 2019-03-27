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Умер президент Манчестер Сити

Почетный президент Манчестер Сити Бернард Хэлфорд ушел из жизни на 78-м году.

Бернард Гелфорд

Почетный президент Манчестер Сити Бернард Хэлфорд умер в возрасте 77 лет.

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Хэлфорд занимал должность секретаря клуба в течение последних 40 лет, начиная с 1972 года. В 2006 году он был избран в Зал славу клуба и стал единственным, кто удостоен этой чести среди не игроков.

— Это печальная новость. Для меня было честью и привилегией встретиться с ним и поговорить о футболе, я был поражен его знаниями о клубе. Он великий человек, но также он великий футбольный человек, полностью понимавший игру на всех уровнях, — заявил главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

В 2010 году Хэлфорду дали звание почетного президента клуба, поскольку приблизился к 40 годам службы в Манчестер Сити.

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ФотоManchester City

Источник: Манчестер Сити

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