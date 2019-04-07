Смотрите онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Украины по футболу Шахтер – Динамо на Фактах ICTV в воскресенье, 7 апреля, в 17.00.

Донецкий Шахтер примет на стадионе ОСК Металлист примет киевское Динамо в рамках матча 1/4 финала Кубка Украины в воскресенье, 7 апреля.

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Обе команды до этого провели по одному кубковому поединку в текущем розыгрыше. Горняки в Харькове одержали волевую победу над Олимпиком (3:2), а бело-синие взяли верх над с второлиговым Минаем (3:1).

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча является подопечные Паулу Фонсеки. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.96. Успех бело-синих оценивают в 4.20.Ничейный результат встречи — 3.70.

Прогноз Фактов ICTV

Шахтер — Динамо – 2:1