PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Шахтер — Динамо – 0:1: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Украины по футболу Шахтер – Динамо на Фактах ICTV в воскресенье, 7 апреля, в 17.00.

Шахтер — Динамо – 0:1: онлайн-трансляция матча

Донецкий Шахтер примет на стадионе ОСК Металлист примет киевское Динамо в рамках матча 1/4 финала Кубка Украины в воскресенье, 7 апреля.

Читайте: Где смотреть Шахтер — Динамо

Обе команды до этого провели по одному кубковому поединку в текущем розыгрыше. Горняки в Харькове одержали волевую победу над Олимпиком (3:2), а бело-синие взяли верх над с второлиговым Минаем (3:1).

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча является подопечные Паулу Фонсеки. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.96. Успех бело-синих оценивают в 4.20.Ничейный результат встречи — 3.70.

Прогноз Фактов ICTV

Шахтер — Динамо – 2:1

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка