Дивіться онлайн-трансляцію матчу 1/4 фіналу Кубка України з футболу Шахтар — Динамо на Фактах ICTV у неділю, 7 квітня, о 17.00.
Донецький Шахтар прийматиме на стадіоні ОСК Металіст київське Динамо в рамках матчу 1/4 фіналу Кубка України у неділю, 7 квітня.
Читайте: Де дивитися Шахтар — Динамо
Обидві команди до цього провели по одному кубковому поєдинку в поточному розіграші. Гірники у Харкові здобули вольову перемогу над Олімпіком (3:2), а біло-сині взяли гору над з друголіговим Минаєм (3:1).
Прогноз букмекерів
На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Паулу Фонсеки. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.96. Успіх біло-синіх оцінюють в 4.20. Нічийний результат зустрічі — 3.70.
Прогноз Фактів ICTV
Шахтар — Динамо – 2:1
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