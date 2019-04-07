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Факти / Спорт

Шахтар — Динамо – 1:1: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу 1/4 фіналу Кубка України з футболу Шахтар — Динамо на Фактах ICTV у неділю, 7 квітня, о 17.00.

Шахтар — Динамо – 1:1: онлайн-трансляція матчу

Донецький Шахтар прийматиме на стадіоні ОСК Металіст київське Динамо в рамках матчу 1/4 фіналу Кубка України у неділю, 7 квітня.

Читайте: Де дивитися Шахтар — Динамо

Обидві команди до цього провели по одному кубковому поєдинку в поточному розіграші. Гірники у Харкові здобули вольову перемогу над Олімпіком (3:2), а біло-сині взяли гору над з друголіговим Минаєм (3:1).

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Паулу Фонсеки. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.96. Успіх біло-синіх оцінюють в 4.20. Нічийний результат зустрічі — 3.70.

Прогноз Фактів ICTV 

Шахтар — Динамо – 2:1

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