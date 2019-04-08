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Факты / Спорт

Малиновского могут дисквалифицировать до конца сезона

25-летнего украинского хавбека Генка Руслана Малиновского могут дисквалифицировать на семь матчей.

Руслан Малиновский

Украинский полузащитник бельгийского Генка Руслан Малиновский может быть дисквалифицирован до конца текущего сезона.

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В поединке чемпионата Бельгии против Гента в добавленное время Малиновский получил прямую красную карточку за то, что шипами бутс рассек лицо сопернику при падении на газон.

Если подтвердится, что футболист действовал умышленно, то украинца могут дисквалифицировать до конца текущего сезона — на 7 матчей.

В нынешнем сезоне Руслан провел за Генк 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 13 ассистами.

Ранее Факты ICTV писали, что Александр Зинченко подпишет с Манчестер Сити новое соглашение на улучшенных условиях.

Фото: KRC Genk

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