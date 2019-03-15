Украинский футболист Александр Зинченко подпишет с Манчестер Сити новое соглашение на улучшенных условиях.
Руководство Манчестер Сити решило предложить украинскому полузащитнику Александру Зинченко новый контракт на улучшенных условиях.
Наставник манчестерского клуба Хосеп Гвардиола поражен работой украинца и хочет, чтобы он остался в команде:
— Зинченко продемонстрировал мне насколько важно быть хорошим парнем. В августе он был близок к тому, чтобы покинуть Манчестер Сити, но я ни разу не замечал, чтобы он был чем-то недоволен. И никогда такого не было, чтобы он плохо тренировался. Алекс заслуживает того, чтобы быть там, где он сейчас и находится.
Таким образом, вместо того, чтобы выставить украинца на трансфер, горожане пролонгируют с игроком контракт на новых условиях.
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Кроме Зинченко, Сити подпишет новые соглашения также с Рахимом Стерлингом, Эдерсоном, Аймериком Ляпортом и Габриэлем Жезусом.
Напомним, Александр Зинченко стал лучшим игроком февраля в Манчестер Сити.