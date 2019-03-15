Руководство Манчестер Сити решило предложить украинскому полузащитнику Александру Зинченко новый контракт на улучшенных условиях.

Наставник манчестерского клуба Хосеп Гвардиола поражен работой украинца и хочет, чтобы он остался в команде:

— Зинченко продемонстрировал мне насколько важно быть хорошим парнем. В августе он был близок к тому, чтобы покинуть Манчестер Сити, но я ни разу не замечал, чтобы он был чем-то недоволен. И никогда такого не было, чтобы он плохо тренировался. Алекс заслуживает того, чтобы быть там, где он сейчас и находится.