PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Заслужил! Гвардиола предложил Зинченко новый контракт

Украинский футболист Александр Зинченко подпишет с Манчестер Сити новое соглашение на улучшенных условиях.

Зинченко и Гвардиола

Руководство Манчестер Сити решило предложить украинскому полузащитнику Александру Зинченко новый контракт на улучшенных условиях.

Наставник манчестерского клуба Хосеп Гвардиола поражен работой украинца и хочет, чтобы он остался в команде:

— Зинченко продемонстрировал мне насколько важно быть хорошим парнем. В августе он был близок к тому, чтобы покинуть Манчестер Сити, но я ни разу не замечал, чтобы он был чем-то недоволен. И никогда такого не было, чтобы он плохо тренировался. Алекс заслуживает того, чтобы быть там, где он сейчас и находится.

Таким образом, вместо того, чтобы выставить украинца на трансфер, горожане пролонгируют с игроком контракт на новых условиях.

Читайте: Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов

Кроме Зинченко, Сити подпишет новые соглашения также с Рахимом Стерлингом, Эдерсоном, Аймериком Ляпортом и Габриэлем Жезусом.

Напомним, Александр Зинченко стал лучшим игроком февраля в Манчестер Сити.

Источник: The Sun

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/2019
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов когда и где смотреть
Такого не было 10 лет! 4 клуба АПЛ вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов
Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19
Тебе завтра в школу, иди спать! Стерлинг потролил партнера после игры с Шальке
Манчестер Сити выплатит £1 млн компенсации жертвам тренеров-педофилов
Зинченко vs Коноплянка: оценки украинцев за матч Манчестер Сити – Шальке
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка