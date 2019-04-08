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Факти / Спорт

Маліновського можуть дискваліфікувати до кінця сезону

25-річного українського хавбека Генка Руслана Маліновського можуть дискваліфікувати на сім матчів.

Руслан Малиновский

Український півзахисник бельгійського Генка Руслан Маліновський може бути дискваліфікований до кінця поточного сезону.

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У поєдинку чемпіонату Бельгії проти Гента у доданий час Маліновський отримав пряму червону картку за те, що шипами бутсів розсік обличчя супернику при падінні на газон.

Якщо підтвердиться, що футболіст діяв умисно, то українця можуть дискваліфікувати до кінця поточного сезону — на 7 матчів.

У нинішньому сезоні Руслан провів за Генк 34 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився 14 голами і 13 асистами.

Раніше Факти ICTV писали, що Олександр Зінченко підпише з Манчестер Сіті нову угоду на поліпшених умовах.

ФотоKRC Genk

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