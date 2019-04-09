Смотрите онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль — Порту на Фактах ICTV во вторник, 9 апреля, в 22.00.

Ливерпуль будет принимать на Энфилде португальский Порту в рамках матча 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19 во вторник, 9 апреля.

На предварительной стадии Ливерпуль одолел мюнхенскую Баварию, а Порту взял верх над итальянской Ромой.

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Юрген Клопп в первом матче против драконов не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Эндрю Робертсона, а также на травмированных Джо Гомеса, Адама Лаллану и Алекса Окслейд-Чемберлена. У Порту из-за перебора желтых не сыграет Пепе, а также ряд травмированных игроков: Эктор Эррера, Венсан Абубакар, Бруно Коста, Фабиано и Алекс Теллес.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча является подопечные Юргена Клоппа. На победу Ливерпуля принимают ставки с коэффициентом 1.31. Успех драконов оценивают в 10.0. Ничейный результат встречи — 5.80.

Прогноз Фактов ICTV

Ливерпуль — Порту – 3:1