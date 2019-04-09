Дивіться онлайн-трансляцію матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль — Порту на Фактах ICTV у вівторок, 9 квітня, о 22.00.

Ліверпуль прийматиме на Енфілді португальський Порту в рамках матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19 у вівторок, 9 квітня.

На попередній стадії Ліверпуль здолав мюнхенську Баварію, а Порту взяв гору над італійською Ромою.

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Юрген Клопп у першому матчі проти драконів не зможе розраховувати на дискваліфікованого Ендрю Робертсона, а також на травмованих Джо Гомеса, Адама Лаллану та Алекса Окслейда-Чемберлена. У Порту через перебір жовтих не зіграє Пепе, а також ряд травмованих гравців: Ектор Еррера, Венсан Абубакар, Бруно Коста, Фабіано та Алекс Теллес.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Юргена Клоппа. На перемогу Ліверпуля приймають ставки з коефіцієнтом 1.31. Успіх драконів оцінюють в 10.0. Нічийний результат зустрічі — 5.80.

Прогноз Фактів ICTV

Ліверпуль — Порту – 3:1