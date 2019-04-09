Ливерпуль принимал Порту в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19.

Ливерпуль — Порту – 2:0

Ливерпуль: Алиссон, Милнер, Ван Дейк, Ловрен, Александр-Арнольд, Кейта, Фабиньо, Хендерсон, Мане (Ориги, 73), Фирмино (Старридж, 82), Салах.

Порту: Касильяс, Перейра М (Консейсау, 77), Фелипе, Милитао, Теллес, Корона, Перейра Д, Торрес (Коста, 73), Отавио, Марега, Соарес (Браими, 62).

Голы: Кейта, 5 Фирмино, 26

Ливерпуль принимал португальский Порту в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе Энфилд и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет в матче открыли хозяева: Наби Кейта получил пас от Бобби Фирмино и пробил, а мяч рикошетом залетел в ворота Икера Касильяса. Удвоили счет мерсисайдцы благодаря тому же Фирмино, который замкнул передачу от Александра-Арнольда.

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Во втором тайме подопечные Клоппа продолжили наседать на ворота португальцев, но не смогли свои моменты превратить в голы. В итоге 2:0.

Ответный матч команд состоится 17 апреля в Португалии.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль — Порту.