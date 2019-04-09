Ліверпуль приймав Порту в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19.

Ліверпуль — Порту – 2:0

Ліверпуль: Аліссон, Мілнер, Ван Дейк, Ловрен, Александр-Арнольд, Кейта, Фабіньо, Хендерсон, Мане (Орігі, 73), Фірміно (Старрідж, 82), Салах.

Порту: Касільяс, Перейра М (Консейсау, 77), Феліпе, Мілітао, Теллес, Корона, Перейра Д, Торрес (Коста, 73), Отава, Марега, Соарес (Браімі, 62).

Голи: Кейта, 5 Фірміно, 26

Ліверпуль приймав португальський Порту в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла на стадіоні Енфілд і завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

Рахунок у матчі відкрили господарі: Набі Кейта отримав пас від Боббі Фірміно і пробив, а м’яч рикошетом залетів у ворота Ікера Касільяса. Подвоїли рахунок мерсисайдці завдяки тому ж Фірміно, який замкнув передачу від Александра-Арнольда.

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У другому таймі підопічні Клоппа продовжили насідати на ворота португальців, але не змогли свої моменти перетворити у голи. У підсумку 2:0.

Матч-відповідь команд відбудеться 17 квітня у Португалії.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль — Порту.