Украинский боксер Василий Ломаченко продемонстрировал поклонникам свои кондиции перед боем с Энтони Кролла.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко провел открытую тренировку накануне боя с британцем Энтони Кролла.

Тренировка прошла в Украинском культурном центре в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Смотрите: Ломаченко — Кролла: появилось официальное промо боя

Ломаченко появился в ринге, когда звучала культовая композиция американского рэпера Snoop Dogg “The Next Episode”.

Бой Ломаченко — Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе, а на коне поединка будут стоять титулы украинца.

К слову, Ломаченко наденет на бой против Кроллы уникальный халат.

Фото: Vasiliy Lomachenko / Василий Ломаченко