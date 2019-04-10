Украинский боксер Василий Ломаченко продемонстрировал поклонникам свои кондиции перед боем с Энтони Кролла.
Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко провел открытую тренировку накануне боя с британцем Энтони Кролла.
Тренировка прошла в Украинском культурном центре в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
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Ломаченко появился в ринге, когда звучала культовая композиция американского рэпера Snoop Dogg “The Next Episode”.
Бой Ломаченко — Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе, а на коне поединка будут стоять титулы украинца.
К слову, Ломаченко наденет на бой против Кроллы уникальный халат.
Фото: Vasiliy Lomachenko / Василий Ломаченко
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