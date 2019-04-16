Во время матча Кубка Стэнли российские хоккеисты Овечкин и Свечников устроили драку на льду.

Во время матча Кубка Стэнли российские хоккеисты Каролины и Вашингтона Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались.

Инцидент произошел в середине первого периода встречи. Сначала хоккеисты потолкались в нескольких эпизодах, а затем бросили клюшки и устроили драку на глазах одноклубников и всей арены.

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В результате Овечкин отправил своего 19-летнего оппонента в нокаут. Свечников ударился затылком об лед и не смог самостоятельно покинуть лед.

За драку оба спортсмена получили удаление на 5 минут, однако молодой россиянин на лед в этом матче больше не вышел.

Сама игра закончилась разгромной победой Каролины со счетом 5:0. Счет в серии 2:1 в пользу Вашингтона.

К слову, американский хоккеист дебютировал зрелищной дракой в НХЛ.