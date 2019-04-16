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Факти / Спорт

Російський хокеїст Овечкін відправив у нокаут співвітчизника під час матчу Кубка Стенлі

Під час матчу Кубка Стенлі російські хокеїсти Овечкін та Свєчніков влаштували бійку на льоду.

Овечкин побил россиянина

Під час матчу Кубка Стенлі російські хокеїсти Кароліни та Вашингтона Андрій Свєчніков та Олександр Овечкін побилися.

Інцидент трапився у середині першого періоду зустрічі. Спочатку хокеїсти поштовхалися у кількох епізодах, а потім кинули ключки і влаштували бійку на очах одноклубників та всієї арени.

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В результаті Овечкін відправив свого 19-річного опонента у нокаут. Свєчніков вдарився потилицею об лід і не зміг самостійно покинути лід.

За бійку обидва спортсмени отримали вилучення на 5 хвилин, однак молодий росіянин на лід у цьому матчі більше не вийшов.

Сама гра закінчилася розгромною перемогою Кароліни з рахунком 5:0. Рахунок у серії 2:1 на користь Вашингтона.

До речі, американський хокеїст дебютував видовищною бійкою в НХЛ.

Фото: Getty Images

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