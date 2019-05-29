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Спорт высших достижений: Шовковский показал шрамы

Александр Шовковский показал шрамы на обоих плечах после операций.

Спорт высших достижений: Шовковский показал шрамы

Александр Шовковский показал шрамы на своем теле, которые остались после окончания игровой карьеры, и рассказал их историю.

Тренер сборной Украины сообщил, что перенес четыре операции на плечах.

Как вспоминает экс-голкипер, серьезные травмы, из-за которых его тело “украсили” шрамы, он получал в 2000, 2006, 2010 и 2012 годах.

– Спорт высших достижений, – прокомментировал свои травмы Шовковский.

Читайте: Сборная Украины U-20 досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира

Напомним, Шовковский опубликовал трогательный стих для сборной Украины.

Источник: FOOTBOOM

Фото: Александр Шовковский

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