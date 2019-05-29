Александр Шовковский показал шрамы на обоих плечах после операций.
Александр Шовковский показал шрамы на своем теле, которые остались после окончания игровой карьеры, и рассказал их историю.
Тренер сборной Украины сообщил, что перенес четыре операции на плечах.
Как вспоминает экс-голкипер, серьезные травмы, из-за которых его тело “украсили” шрамы, он получал в 2000, 2006, 2010 и 2012 годах.
– Спорт высших достижений, – прокомментировал свои травмы Шовковский.
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Напомним, Шовковский опубликовал трогательный стих для сборной Украины.
Источник: FOOTBOOM
Фото: Александр Шовковский
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