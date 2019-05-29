Олександр Шовковський показав шрами на обох плечах після операцій.
Олександр Шовковський показав шрами на своєму тілі, які залишилися після закінчення ігрової кар’єри, та розповів їхню історію.
Тренер збірної України повідомив, що переніс чотири операції на плечах.
Як згадує екс-голкіпер, серйозні травми, через які його тіло “прикрасили” шрами, він отримував у 2000, 2006, 2010 і 2012 роках.
– Спорт найвищих досягнень, – прокоментував свої травми Шовковський.
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Нагадаємо, Шовковський опублікував зворушливий вірш для збірної України.
Джерело: FOOTBOOM
Фото: Олександр Шовковський
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