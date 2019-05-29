PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Спорт найвищих досягнень: Шовковський показав шрами

Олександр Шовковський показав шрами на обох плечах після операцій.

Спорт найвищих досягнень: Шовковський показав шрами

Олександр Шовковський показав шрами на своєму тілі, які залишилися після закінчення ігрової кар’єри, та розповів їхню історію.

Тренер збірної України повідомив, що переніс чотири операції на плечах.

Як згадує екс-голкіпер, серйозні травми, через які його тіло “прикрасили” шрами, він отримував у 2000, 2006, 2010 і 2012 роках.

– Спорт найвищих досягнень, – прокоментував свої травми Шовковський.

Читайте: Збірна України U-20 достроково вийшла у плей-оф Чемпіонату світу

Нагадаємо, Шовковський опублікував зворушливий вірш для збірної України.

Джерело: FOOTBOOM

Фото: Олександр Шовковський

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Збірна України U-20 достроково вийшла у плей-оф Чемпіонату світу
Шевченко оголосив склад на матчі відбору до Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу
Шевченко довикликав у збірну 12 молодих гравців
У нас постійно крали перемоги — Ротань
Шевченко викликав у збірну Ярмоленка на матчі відбору Євро-2020
УЄФА виніс офіційне рішення у справі щодо натуралізації Мораеса
Два футболіста збірної України можуть виcтупити на чемпіонаті світу U-20
Стало відомо, коли УЄФА розгляне справу Мораеса
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка