Андрей Лунин отразил пенальти в матче ЧМ-2019 U-20 против Нигерии.
Андрей Лунин продемонстрировал свой талант голкипера в матче ЧМ-2019 U-20.
В заключительном матче группового раунда против Нигерии украинец отразил пенальти в конце первого тайма.
Нигерийский игрок направил мяч в левый для вратаря угол, и именно туда прыгнул Лунин и отбил его.
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Интересно, что этот пенальти стал пятым подряд парированным Луниным с игры.
Правда, успешная серия украинского вратаря закончилась в начале второго тайма, когда Нигерия получила право на еще один пенальти. На этот раз Тижани переиграл Лунина.
Матч завершился со счетом 1:1, что позволило украинской сборной занять первое место в группе.
Напомним, ранее Лунин поразил своей реакцией на тренировке Леганеса.
Фото: C.D. Leganés