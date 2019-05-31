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Факты / Спорт

Пятый подряд: Лунин отразил пенальти на ЧМ-2019

Андрей Лунин отразил пенальти в матче ЧМ-2019 U-20 против Нигерии.

Пятый подряд: Лунин отразил пенальти на ЧМ-2019

Андрей Лунин продемонстрировал свой талант голкипера в матче ЧМ-2019 U-20.

В заключительном матче группового раунда против Нигерии украинец отразил пенальти в конце первого тайма.

Нигерийский игрок направил мяч в левый для вратаря угол, и именно туда прыгнул Лунин и отбил его.

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Интересно, что этот пенальти стал пятым подряд парированным Луниным с игры.

Правда, успешная серия украинского вратаря закончилась в начале второго тайма, когда Нигерия получила право на еще один пенальти. На этот раз Тижани переиграл Лунина.

Матч завершился со счетом 1:1, что позволило украинской сборной занять первое место в группе.

Напомним, ранее Лунин поразил своей реакцией на тренировке Леганеса.

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