Андрей Лунин отразил пенальти в матче ЧМ-2019 U-20 против Нигерии.

Андрей Лунин продемонстрировал свой талант голкипера в матче ЧМ-2019 U-20.

В заключительном матче группового раунда против Нигерии украинец отразил пенальти в конце первого тайма.

Нигерийский игрок направил мяч в левый для вратаря угол, и именно туда прыгнул Лунин и отбил его.

Читайте: Лунин или Зидан? Тренер Реала определился с дублером Куртуа

Интересно, что этот пенальти стал пятым подряд парированным Луниным с игры.

Правда, успешная серия украинского вратаря закончилась в начале второго тайма, когда Нигерия получила право на еще один пенальти. На этот раз Тижани переиграл Лунина.

Матч завершился со счетом 1:1, что позволило украинской сборной занять первое место в группе.

Напомним, ранее Лунин поразил своей реакцией на тренировке Леганеса.