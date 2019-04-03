Голкипер сборной Украины Андрей Лунин в очередной раз поразил своей реакцией на тренировке.
Голкипер испанского Леганеса Андрей Лунин не теряет надежды пробиться в основной состав команды и выкладывается на полную на тренировках.
В частности, с одной из таких тренировок Лунин опубликовал видеонарезку своих сейвов на своей странице в соцсети Instagram.
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Голкипер продемонстрировал уверенную игру на выходах, получает мяч из-под перекладины и отражает удары в упор.
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Напомним, 20-летний украинский вратарь выступает за Леганес на правах аренды из мадридского Реала.
Ранее появилась информация, что Зидан вернет Лунина в Реал, а сына отправит в аренду.
Фото: C.D. Leganés