PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

П’ятий поспіль: Лунін відбив пенальті на ЧС-2019

Андрій Лунін відбив пенальті у матчі ЧС-2019 U-20 проти Нігерії.

П’ятий поспіль: Лунін відбив пенальті на ЧС-2019

Андрій Лунін продемонстрував свій талант голкіпера у матчі ЧС-2019 U-20.

У заключному матчі групового раунду проти Нігерії українець відбив пенальті наприкінці першого тайму.

Нігерійський гравець спрямував м’яч у лівий для воротаря кут, і саме туди стрибнув Лунін і відбив шкіряну кулю.

Читайте: Лунін чи Зідан? Тренер Реала визначився з дублером Куртуа

Цікаво, що цей пенальті став п’ятим поспіль, який Лунін парирував з гри.

Правда, успішна серія українського воротаря закінчилася на початку другого тайму, коли Нігерія отримала право на ще один пенальті. На цей раз Тіжані переграв Луніна.

Матч завершився із рахунком 1:1, що дозволило українській збірній посісти перше місце у групі.

Нагадаємо, раніше Лунін вразив своєю реакцією на тренуванні Леганеса.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Збірна України U-20 стартувала з перемоги на чемпіонаті світу
Збірна України U-20 вирушила до Польщі на ЧС-2019
Лунін чи Зідан? Тренер Реала визначився з дублером Куртуа
Стало відомо, хто транслюватиме матчі збірної України на ЧС-2019
Два футболіста збірної України можуть виcтупити на чемпіонаті світу U-20
Зідан зробить Луніна другим воротарем у Реалі — ЗМІ
Лунін продемонстрував фантастичну реакцію на тренуванні
Зідан поверне Луніна в Реал, а сина відправить в оренду – ЗМІ
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка