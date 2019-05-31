Андрій Лунін відбив пенальті у матчі ЧС-2019 U-20 проти Нігерії.
Андрій Лунін продемонстрував свій талант голкіпера у матчі ЧС-2019 U-20.
У заключному матчі групового раунду проти Нігерії українець відбив пенальті наприкінці першого тайму.
Нігерійський гравець спрямував м’яч у лівий для воротаря кут, і саме туди стрибнув Лунін і відбив шкіряну кулю.
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Цікаво, що цей пенальті став п’ятим поспіль, який Лунін парирував з гри.
Правда, успішна серія українського воротаря закінчилася на початку другого тайму, коли Нігерія отримала право на ще один пенальті. На цей раз Тіжані переграв Луніна.
Матч завершився із рахунком 1:1, що дозволило українській збірній посісти перше місце у групі.
Нагадаємо, раніше Лунін вразив своєю реакцією на тренуванні Леганеса.
Фото: C.D. Leganés