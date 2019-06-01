Пять футболистов пропустят сбор команды перед матчами с Сербией и Люксембургом.

Из списка сборной Украины были исключены пятеро игроков.

Такое решение главный тренер Андрей Шевченко принял по отношению к Василию Кравцу, Ивану Петряку, Сергею Сидорчуку, Артему Шабанову и Сергею Болбату.

Эти футболисты пропустят сбор команды перед матчами с Сербией и Люксембургом в рамках отбора на чемпионат Европы.

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В Украинской ассоциации футбола отметили, что остается открытым вопрос о вызове в сборную вратаря Андрея Лунина. Решение по нему обещают принять после матча сборной в 1/8 финала чемпионата мира U-20.

Напомним, Шевченко назвал полный состав национальной команды на матчи отбора к Евро-2020 против сборных команд Сербии и Люксембурга.

Источник: ФФУ