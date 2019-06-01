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Факти / Спорт

Шевченко відрахував зі збірної п’ятьох футболістів

П’ятеро футболістів пропустять збір команди перед матчами з Сербією і Люксембургом.

Шевченко відрахував зі збірної п’ятьох футболістів

Зі списку збірної України було виключено п’ятьох гравців.

Таке рішення головний тренер Андрій Шевченко ухвалив щодо Василя Кравця, Івана Петряка, Сергія Сидорчука, Артема Шабанова і Сергія Болбата.

Ці футболісти пропустять збір команди перед матчами з Сербією і Люксембургом у рамках відбору на чемпіонат Європи.

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В Українській асоціації футболу зазначили, що залишається відкритим питання про виклик до збірної воротаря Андрія Луніна. Рішення щодо нього обіцяють ухвалити після матчу збірної в 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20.

Нагадаємо, Шевченко назвав повний склад національної команди на матчі відбору до Євро-2020 проти збірних команд Сербії і Люксембургу.

ДжерелоФФУ

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